Чому «Інтерфакс-Україна» скасував конференцію про Катерину Гандзюк?

«Інтерфакс-Україна» скасував конференцію про Катерину Гандзюк, яка викликала обурення в соцмережах

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» скасувало заплановану на сьогодні, 6 березня, прес-конференцію «Херсонці про Катерину Гандзюк» після того, як анонс викликав обурення громадських активістів - повідомляє "Детектор Медіа"





«Інтерфакс-Україна» скасував конференцію про Катерину Гандзюк, яка викликала обурення в соцмережах. Про це повідомив генеральний директор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко.





"У прес-конференції мали взяти участь Римма Бондаренко та Олександр Тарасов, які, за словами громадських активістів, мали на меті дискредитувати вбиту херсонську активістку Катерину Гандзюк" - йдеться у повідомленні "Детектор Медіа".





Так, Ольга Худецька на своїй Фейсбук-сторінці висловила обурення на адресу «Інтерфакс-Україна».

«Катю убили і відповісти вона не зможе. Вам взагалі це ок - випускати в своїх стінах пресуху, де на камеру відпрацьовуватимуть два організми, поливаючи брудом загиблу людину, яка навіть права на відповідь не матиме?», – написала вона.





Після обговорень в мережі анонс прес-конференції з сайту «Інтерфакс-Україна» було видалено.





Керівник агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко в коментарі «Детектору медіа» пояснив, що вчора, коли було анонсовано прес-конференцію, його не було в місті. Він також зазначив, що нічого не знав про учасників прес-конференції, як і його працівники, які погодили надання зали, доки в соцмережах не почалося обговорення цієї ситуації.





«Це дуже серйозна та емоційно важка тема для знайомих Катерини Гандзюк та для суспільства в цілому. Мені не хочеться навіть опосередковано, через надання зали, брати участь в кампанії з можливої дискредитації Гандзюк. Хоча я не знаю, про що йшлося. Цих людей (учасників прес-конференції) я не знаю, але враховую резонанс в соціальних мережах, де було багато написано про цих людей. Не гарантовано, але можливо, що прес-конференція мала бути спрямована на дискредитацію Катерини Гандзюк, тому ми вирішили утриматися. А вони можуть висловити свою точку зору в будь-якому іншому місці», – сказав він.





Свою версію подій виклала у соціальній мережі відома громадська активістка, координатор Херсонської патріотичної громади Римма Бараненко.

Вирішили провести прес-конференцію в Києві. Скинулись грошима на поїздку. Делегували два спікери. Вислухали відмову трьох інформаційних агентств у проведенні прес-конференції (і тільки одне з них прямо зізналось, що бояться провокацій). А сміливе четверте, яке погодилось лише за умови дуже м’якого нейтрального анонсу і так старалось, запрошуючи журналістів, напередодні вже пізнім вечором надіслало листа і передзвонило із глибоким жалем та вибаченнями, що скасовують прес-конференцію. У приватній розмові пояснили, що надійшла інформація від «високого керівництва» що нам не можуть «гарантувати безпеку».



Нагадаємо, про смерть громадської активістки і в. о. керівника справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк, на яку було скоєно напад 31 липня 2018 року (її облили сірчаною кислотою), стало відомо 4 листопада. Увечері того ж дня у Києві, Херсоні, Дніпрі, Харкові та інших містах відбулися акції вшанування пам’яті Катерини Гандзюк.





6 листопада Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію для розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. ТСК перевірятиме відомості та хід розслідування правоохоронними органами нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

(мається на увазі зіткнення представників "Національного корпусу" із представниками ветеранських організацій АТО, яке відбулися 1 березня цього року в Херсонській міській раді під час повторного розгляду питання щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк - редакція ПХ).Також Римма Бараненко опублікувала скриншот листа-відмови