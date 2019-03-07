Феміністки у Херсоні знов будуть марширувати у Жіночий день

8 березня у 13-00 на площі Свободи м.Херсона відбудеться феміністичний марш. Мета маршу – заявити про права жінок та привернути увагу к проблемам з якими стикаються жінки Херсону і України. Благодійна Організація "Інша", яка є ініціатором феміністичного маршу, закликає приєднатися до нього всіх бажаючих.





Публікуємо текст Маніфесту херсонських феміністок:



Закликаємо всіх і кожного, для кого права жінок - не порожній звук, приєднатися до нашого маршу 8 березня в 13.00

У цей день ми виходимо на вулиці для того, щоб протистояти дискримінації, сексизму, нерівності.



Минулий рік нам запам'ятався безпрецедентною за своїм розмахом лобістської компанією, ініційованої антігендернимі рухами.

Під красивою обгорткою «захисту сім'ї» місцевим радам пропонується проголосувати за петицію, що вимагає прибрати з законодавства поняття «гендер» і формулювання Согі, перешкодити проведенню гендерної експертизи підручників, унеможливити ратифікацію Стамбульської конвенції ,.

Влітку минулого року Херсонська обласна рада проголосувала за подібну петицію «на захист сім'ї», зміст якої як під копірку повторює тексти подібних документів, які виносяться на розгляд місцевих рад по всій країні.

У той же час, в області немає жодного притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства.

Кризовий центр, робота над створенням якого ведеться в Херсоні, однозначно не покриє потреби всієї області.

Стамбульська конвенція про запобігання насильству над жінками досі не ратифікована в Україні. А ініціативи на захист прав жінок піддаються нападам. Для цього в назві заходу вже навіть не потрібно слова «фемінізм» - достатньо будь-якого похідного від слова «гендер», щоб було чого побоюватися.

А тим часом - середня «жіноча» зарплата (офіційна!) На 30% нижча за середню «чоловічу». А як знайти високооплачувану роботу жінці, якій доводиться забирати дитину з дитячого садка або зі школи в 16-17.00?

Тим часом, жінки - це ті люди, яким потрібно потрапити додому до 20.00, тому що пізніше - в Херсоні не ходять маршрутки, а на таксі серед нас мало хто заробляє.

Але і 20.00 - це занадто пізно, якщо доводиться йти по неосвітленим вулицями ...

У чиїй владі прийняття рішень, які могли б щось змінити? У Херсонській обласній раді 85% депутатів - чоловіки. У міській - 80%. У Верховній Раді - 89%.

Ці люди не замислюючись, чи не вчитуючись піднімають руки, голосуючи за рішення про наступ на права жінок, під виглядом «захисту сім'ї», і місяцями, а то й роками відкладають прийняття рішень, які могли б нас захистити від домашнього насильства, зробити нас більш рівноправними, зменшити гендерний розрив у можливостях.

Що ми можемо зробити? Заявити про себе і свою позицію. Про те, що жінок вже не вийде втиснути в рамки «традиційної жіночої ролі», обмеживши кухнею, дитячої кімнатою та церквою.

Вийти на Феміністський марш в Херсоні і заявити про себе та про наші вимоги!

