Маршем против женского рабства

В Херсоне состоялся уже традиционный марш феминисток за права женщин. В этот раз их поддержать вышли больше людей. А среди женщин можно было увидеть и мужчин. Как всегда организатором (одним из организаторов) выступила организация "Иная".

Полиция организовала надежное сопровождение манифестантам. Инцидентов не было. Сторонники традиционных ценностей и любители женского рабства ограничились комментариями в сетях. И то хорошо.





"Феминистский марш в Херсоне прошел успешно!

Мы вышли, заявили о своей повестке, и не смотря на угрожающие посты в соцсетях и передаваемые через разные источники сообщения, о грозящей нам опасности (с перечислениями даже, из каких городов какие группировки съезжаются по нашу душу), никто на нас не напал.

По моим подсчетам, нас в этот раз вышло 40-45 человек. Уже было, начала переживать, что меньше, чем в прошлом году... Но потом вспомнила про киевлянок из РОР, которые год назад выходили с нами, и поняла, что херсонок и херсонцев - вышло точно не меньше.

И мы снова вышли под барабаны! Хотя для меня это было сюрпризом. Спасибо ROR Kyiv, думаю это таки вы вдохновили, и огромное спасибо вдохновившимся - двум херсонским парням с джембе (я не знаю можно ли тегать)))

Мы снова это сделали!

Да, снова в кольце полиции. Но после марша, выйдя из кольца оцепления, примерно половина участников продолжили свой путь дальше по Суворова под стук барабанов, ничего уже не опасаясь...

Может через пару лет и столько полиции не уже понадобится?

Очень этого хотелось бы."

Вместо традиционного обзора мнений, опубликуем три мнения херсонцев и фотографии участников.

А ось і фото ( від Наталья Блок). Моїм невеличким по розміру плакатиком було наступне "Квіти - клумбам,жінкам - рівні можливості!", а ще зустріла колегу Natali Dorofeeva з дочкою, її плакатом було "Давай вместе воспитівать детей!" и конечно шли с кричалками "нет домашнему насилию!" Хороший был день и праздник!

