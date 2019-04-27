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У третини шкіл Херсону - переповнені класи

Переповнені школи Херсону 

У близько 50% міських шкіл діти навчаються у переповнених класах у 2-3 зміни, тоді як 30% шкіл у сільській місцевості мають недостатню кількість учнів. Такі дані повідомив Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, під час дискусії Українському кризовому медіа-центрі.

Переповнені школи – проблема не лише Києва, але й багатьох обласних центрів, особливо у Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську, Дніпрі. Школи із другою зміною є більш ніж у 2/3 обласних центрів. 

У Херсоні у 32,8% шкіл переповнені класи. В них навчаються більше 27 учнів. Дивися діаграму
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