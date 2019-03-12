Проблеми голосування кримчан: між правами та безпекою

Українська влада подала як перемогу спрощення процедури голосування для кримчан під час виборів Президента у 2019 році. Хоча це спрощення є умовним. Щоб взяти участь у голосуванні кримчанам не потрібно жодних додаткових документів, крім паспорту. Але цей паспорт пред'являти у відділі ведення державного реєстру виборців треба двічі. Й двічі писати заяву про тимчасову зміну виборчої адреси. Що можна зробити, щоб спростити для громадян України, які перебувають на окупованій терииторії для їхньої участі в виборах?

Є кілька вимірів цієї проблеми.

Перший. Дотримання виборчих прав громадян нашої країни, які зараз знаходяться під окупацією. Так, зараз дещо спростили процедуру тимчасової зміни виборчої адреси. Не вимагають зайвих паперів. Але, насправді, можна було б зробити більше, навіть не змінюючи закон. Постановою ЦВК. Що я маю на увазі?

Тимчасова зміна виборчої адреси відбувається одноразово. На конкретний день голосування. Тобто, якщо буде другий тур голосування, то потрібно мешканцям окупованого Криму приїхати ще раз. Й пройти ту ж саму процедуру.

Тобто, кримчанам, щоб взяти участь у виборах президента, потрібно приїхати до найближчих районів Херсонської області чотири рази, витрати на це купу грошей та часу.

Перейти лінію розмежування вісім разів, попасти вісім разів під пильне око ФСБ.

На це можуть піти лише одинакі.

Тиждень тому перший заступник постійного представника Президента України в Автономній республіці Крим Ізет Гданов розповідав на брифінгу про те, що лише півтори тисячі виборців з Криму зареєструвалися для участі у першому турі. Нагадаю, що за відомостями Державного реєстру виборців, в Криму перебуває приблизно півтора мільйона виборців. Це 0,1 відсотка виборців.

Що можна було б зробити? Хоча б спростити форму заяви та дати можливість цю заяву використати одночасно й як заяву для зміни виборчої адреси й на другий тур виборів. Тобто, десь там дописати «у разі проведення другого туру виборів залишити за мною ту ж саму виборчу адресу».





Але є й другий вимір. Безпековий. У травні 2014 року до наших спостерігачів надходила інформація про те, що в окупованому Криму невідомі агітатори збирали автобуси кримчан, щоб організовувати голосування за певних кандидатів та намагатися зірвати вибори.

Ми чекали із тривогою продовження цієї інформації. На щастя, цього сценарію не відбулося. Але він є ймовірним за умови спрощення можливостей для голосування громадянам України, які перебувають під окупацією та є, фактично, заручниками окупованого режиму.

Чи ймовірний сценарій організації голосування силами хоча б кількох сотень тисяч виборців? Реалізація цього напівфантастичного сценарію може зірвати голосування в Херсонській області й спотворити результати голосування. Тому, з цих причин, спрощувати процедуру зміни виборчої адреси треба із обережністю.



