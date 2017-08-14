Унижение паче гордости, или Моя любимая Одри Хепберн

Вот такая забавная история произошла с приглашением на роль главной героини культового фильма «Завтрак у Тиффани» (1961 г.), по одноименной повести Трумена Капоте. Это знаменитая романтическая комедия, снятая режиссёром Блэйком Эдвардсом с участием Одри Хепбёрн и Джорджа Пеппарда.





Главную героиню звали Холли Голайтли, и была она девушкой опасно-легкомысленной, почти легкого поведения, но не по вызову, а, как специально уточнил писатель, «у нее не было иной работы, кроме как сопровождать состоятельных мужчин в лучшие рестораны и клубы, предполагая, что ее эскорт-услуги обеспечат ей какой-нибудь презент вроде украшения или чека… если ей это приходилось по душе, она могла пригласить спутника в себе. Так что такие девушки скорее американские гейши, и сейчас их гораздо больше, чем во времена Холли – 1943-44 годах». Поэтому Холли Голайтли была официально представлена компанией «Парамаунт Пикчерз» в презентационном буклете к фильме не как «девушка по вызову», а как «чудачка», то есть «это котенок, который никогда не вырастет в кота».

Автор повести настаивал, чтобы на роль Холли была приглашена только Мерлин Монро, и не меньше! Но… ей гордость не позволила согласиться: педагог Монро посоветовала ей отказаться от роли недостойной «девушки на вечер», и Мерлин прислушалась к ее совету, дабы не унизить свое реноме и не уронить репутацию. Мерлин родилась в семье разнорабочей, отец ее вообще неизвестен, детство прошло в приемных семьях и приютах, почти в трущобах, и она, что называется, «ваших университетов не кончала».





А дворянка-аристократка Одри Хепберн, древний и знатный род которой восходил к началу XVI века, рожденная в роскоши фамильного поместья, на роль такой неоднозначной в моральном плане эксцентричной девушки (с виду наивной, общества которой ищут состоятельные мужчины, но планирующей выйти замуж за богача по расчету), согласилась! И наплевать ей было на подмоченную репутацию героини – чувство человеческого достоинства, как говорится, не пропьешь! Но его нельзя надеть, как браслет – оно сквозит в повороте головы, например. И роль Холли Голайтли в ее исполнении – без тени пошлости, но со шлейфом благородства и врожденного непоказного аристократизма - стала одним из культовых образов в истории кинематографа, актриса была номинирована на Оскар, а песня «Лунная река» в ее исполнении этот Оскар получила.





Вот так «белая кость – голубая кровь» своей бесшабашной смелостью пошла на риск (благородное дело!), выбрав «унижение паче гордости», и эта роль стала самой яркой в ее карьере, тогда как «пролетарская косточка – дочка завода!» из «гордости» избежала «паче унижения», в результате чего для нее ПРОПАЛО ВСЕ, ибо кто не рискует, как известно, тот не пьет Дом Периньон.

Хотя и Одри Хепберн колебалась, прежде чем согласиться на эту роль, но из совершенно других соображений - не из гордости, а наоборот, из-за недостаточно высокой самооценки: «Это сложная роль, и я думала, что не подхожу для ее. У меня было мало опыта, не хватало техники, чтобы делать то, чего я не умела. Мне приходилось практически полностью положиться на интуицию. В конце концов, меня смог убедить Блейк Эдвардс». Она назвала эту роль «самой джазовой в своей карьере».





Главная сложность роли для Одри была в следующем: «Я интроверт. Играть девушку-экстраверта оказалось самой сложной вещью, которую я когда-либо делала». На съёмках она носила очень стильную одежду (в том числе знаменитое «маленькое чёрное платье», ставшее после выхода фильма на экраны настоящим хитом), созданную ею в соавторстве с графом Живанши, и добавила высветленные пряди к своим каштановым волосам.

Одна из ярчайших звезд ХХ века Одри Хепберн — признанная икона моды и стиля: королевская осанка (от балета в юности), только естественный макияж (черные стрелки и ресницы), способность прийти в восторг от чего угодно и наслаждаться каждым днем жизни. Ее невероятно женственный образ до сих пор пленяет весь мир, хотя сама актриса считала свою внешность самой обыкновенной. Она была еще и эталоном скромности!

Самым важным правилом в жизни актрисы было доброе отношение к окружающим – доброта во всем: для того, чтобы губы у женщины были красивы, они должны произносить только хорошие добрые слова. Еще одним жизненным принципом Одри была помощь бедным: залог красивой фигуры женщины лежит на поверхности – не требуется никаких диет, достаточно просто делиться куском хлеба с теми, кто в нем нуждается. Ее изречение «Женская красота только растет вместе с ее годами» стало поддержкой и опорой для всех женщин мира.

Одри Хепберн сформулировала простые правила: «Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду. Я верю в розовый цвет, а также в то, что счастливые девушки — самые красивые. Я верю в то, что лучшее средство для сжигания калорий — это смех. Я верю в то, что завтра будет новый день, и.... я верю в чудеса».





Несколько цитат из фильма «Завтрак у Тиффани» стали известными афоризмами:

• Никогда не знаешь точно, где это произойдет, но, когда произойдет — не ошибешься.

• — У вас часто бывает такое ощущение, будто крысы на душе скребут? — Вы хотели сказать, кошки? — Да нет. «Кошки» — это когда ты потолстела на пять килограммов или за окном идет проливной дождь. А крысы — это гораздо хуже.

• Девушка не может такое читать без губной помады.

• Мы с этой кошкой очень похожи. Мы обе бедные, безымянные растрепы.

• — Люди не могут принадлежать друг другу. — Люди хотят принадлежать друг другу. Потому что это — единственный шанс стать счастливыми.

• — В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто мы и вещи иногда находим друг друга.





Вот она, моя красавица! Я люблю Одри, а она любит все розовое!





А это гордая Мерлин – разнорабочая на заводе:





Вот такие бываю парадоксы неоднозначности, или почувствуйте разницу между самовлюбленностью и любовью к себе.





Галина Бахматова







