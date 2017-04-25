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28.04 - Презентація фестивалю "Кіноджем-2017"

28 квітня о 12:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція з теми "Перша Херсонська кіношкола: старт фестивалю «Кіноджем-2017". Перша Херсонська кіношкола офіційно оголошує про старт фестивалю "Кіноджем-2017", який пройде з 13 по 22 травня в місті Херсоні. "Кіноджем: фільм за тиждень" - Херсонський фестиваль аматорського кіно став уже щорічним. Цього року організатори знову вводять в формат проведення деяких змін, в результаті чого фестиваль обіцяє бути більш цікавим для учасників і глядачів.


Спікери:

  • Устин Данчук – Перша Херсонська кіношкола
  • Андрій Польшин – Перша Херсонська кіношкола

Головне завдання, яке ставлять сьогодні перед собою організатори, залишається колишньою: домогтися того, щоб Херсонщина стала одним з впливових центрів незалежного кіно України, тому організатори запрошують вас приєднатися до цього амбіційного проекту.

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