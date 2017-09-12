У Kherson Art Hub покажуть найкращі документальні фільми

DOCU/ХІТ запрошує в подорож із неймовірною документальною вісімкою! DOCU/ХІТ у Херcоні стартує з 14-го вересня. Вісім фільмів прокату – це історії крізь сучасну реальність – від Балкан до Іловайська, від київської квартири відомої української акторки до центрального концертного залу в Пхеньяні.

Цього року покази у Херсоні проходитимуть в особливому місці. Docudays UA вирішив підтримати Арт Хаб «Ілюзіон», який от уже півтора роки намагається закрити місцева влада, аби відібрати цю територію у центрі міста. Неодноразово Арт Хаб «мінували» по телефону, не опалювали взимку й не давали можливості прогріти приміщення власними обігрівачами.

«Арт Хаб – це невеличка зала на 35 місць, однак саме тут показують фільми, відбуваються зустрічі з сучасними українськими режисер(к)ами, збираються молоді херсонські митці. Усе в цьому просторі обладнано за власний кошт небайдужих херсонців та його ініціатора Леоніда Єжурова, – коментує Дар'я Аверченко, піар- директорка Docudays UA. – Зараз невідомі люди, які ніколи не були в Арт Хабі, невтомно пишуть скарги на роботу простору, а депутати намагаються винести на розгляд сесії обласної ради питання про «відчудження комунальної власності» (приміщення Арт Хабу належить комунальному підприємству, підпорядкованому обласній раді – ред.). Десятки громадських організацій Херсонщини об'єдналися в коаліцію, щоб захистити єдиний в Херсоні кіноцентр, і поки що їм це вдається! Ми теж вирішили приєднатися і цього року проведемо DOCU/ХІТ тут. Ми хочемо привернути увагу медіа, місцевих депутатів і громадськості й попросити усіх небайдужих захистити Арт Хаб і його команду».

У програмі ж прокату нинішнього DOCU/ХІТ – роботи майстрів сучасної документалістики. Зокрема, новий фільм Міхаеля Ґлавоґґера в співавторстві з Монікою Віллі «Без назви», світова прем'єра якого відбулася на цьогорічному Берлінале. А також – «Головна роль» та «Завтра свято» режисера Сергія Буковського.

«Головна роль» (національна кінопремія «Золота дзиґа» та приз за найкращий документальний фільм на ОМКФ-2017) – це відверта розмова режисера зі своєю мамою, кіноактрисою Ніною Антоновою. А «Завтра свято» – без перебільшення, класика українського документального кіно. Також глядачі матимуть нагоду подивитися новий фільм Романа Бондарчука, минулорічного номінанта на премію «Оскар» від України із фільмом «Українські шерифи». «Dixie Land» став кращим українським фільмом на ОМКФ-2017. Ця стрічка – світла мандрівка з дитинства в дорослий світ.

Цього року в рамках DOCU/ХІТ глядачі так само зможуть поспілкуватися з українськими режисер(к)ами та героями фільмів після показів.

Зокрема, у прокаті буде й «Війна химер» Анастасії та Марії Старожицьких. Це переосмислення особистого досвіду режисерки Анастасії Старожицької та бійця- добровольця з позивним «Лавр»; подорож від ілюзій до серця війни. Окрім цього, «Ленінопад» Світлани Шимко (спецвідзнака Docudays UA-2017) – іронічна документальна історія про прощання з радянською епохою в Україні.

Іще дві авторські подорожі DOCU/ХІТ – «Нове життя Гогіти» Левана Коґуашвілі та «День звільнення» Уґіса Олте та Мортена Траавіка. «День звільнення» – це провокативна подорож країною панівної диктатури. Фільм об'їхав близько півсотні фестивалів по всьому світу. А історія від Левана Коґуашвілі (спецвідзнака Docudays UA-2017) – це мандрівка з в'язниці в нове життя.

Окрім того, DOCU/ХІТ із 14-го вересня буде в Києві, Львові, Одесі, Сумах, Харкові та Дніпрі!

Увесь розклад показів доступний на сайті проекту docuhit.org. Трейлер DOCU/ХІТ www.youtube.com/watch?v=9FPDHv9bIc8 Детальна інформація про фільми та режисерок(ів) docuhit.org/films

За додатковою інформацією та з питань акредитації на покази звертайтеся до PR-менеджерок проекту Вікторії Хоменко та Тетяни Малої на e-mail docuhit@gmail.com.

МІСЦЕ ПОКАЗІВ Kherson Art Hub (вул. Гімназична, 30а)

РОЗКЛАД ПОКАЗІВ

14 вересня, 18:30 – ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ

15 вересня, 18:30 – DIXIE LAND та ЛЕНІНОПАД

16 вересня, 17:30 – ГОЛОВНА РОЛЬ та ЗАВТРА СВЯТО

17 вересня, 17:30 – ВІЙНА ХИМЕР

18 вересня, 18:30 – НОВЕ ЖИТТЯ ҐОҐІТИ 19 вересня, 18:30 – БЕЗ НАЗВИ

20 вересня, 18:30 – ГОЛОВНА РОЛЬ та ЗАВТРА СВЯТО

21 вересня, 18:30 – ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ

23 вересня, 15:00 – БЕЗ НАЗВИ

23 вересня, 17:30 – DIXIE LAND та ЛЕНІНОПАД

24 вересня, 15:00 – НОВЕ ЖИТТЯ ҐОҐІТИ

24 вересня, 17:30 – ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ

25 вересня, 18:30 – БЕЗ НАЗВИ

26 вересня, 18:30 – ВІЙНА ХИМЕР

27 вересня, 18:30 – DIXIE LAND та ЛЕНІНОПАД

28 вересня, 18:30 – ГОЛОВНА РОЛЬ та ЗАВТРА СВЯТО

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ – 50 грн.