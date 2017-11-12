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Отзыв на спектакль: О женской судьбе на фоне безысходности

Фото Родион Красновид 

Вчера в помещении Херсонского Кризового медиа-центра состоялась премьера нового спектакля театра Май Буш "Расширение вен или зачем нам нужен феминизм". Зрители тепло приняли новую пьесу Натальи Блок о судьбе четырех поколений украинских женщин. Как уверяет автор, пьеса состоит из реальных историй.
Наталья Блок в своей пьесе через осмысление нашей повседневной жизни, раскрыла тему бесправия обычных украинских женщин.
Женщины пользуются Интернетом, переписываются в вайбере, но, по-сути остаются такими же несчастными и забитыми, как и пятьдесят, сто, двести лет назад.
Сильнейшими моментами были сцены, когда призрак прабабушки, которую сыграла Марина Усманова, исполняла старые украинские песни. Наверное, кульминацией спектакля стала песня "Горіла сосна, палала", ужасный смысл которой может полностью дойти только через вот такие обычные истории из нашей повседневности.
Очень наглядной оказалась судьба шестнадцатилетней героини, которую сыграла Екатерина Пономаренко. Ее попытки вырваться из заколдованного круга забитой судьбы украинской женщины, заканчились ожидаемой неудачей: и к концу спектакля она, как и ее мама, бабушка и прабабушка, включилась в вечный бег по кругу -приготовления пищи для мужчин. Да, и она сама оказалась "пищей для мужчин".
Каков же выход из этого мрака бессознательного бытия?
Автор пьесы не отвечает на этот вопрос.
Каждый может поискать ответ сам.
Найдет ли?

Фото: Родион Красновид
Автор: Дементий Белыйскачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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