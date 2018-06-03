Министр культуры Украины покорил херсонцев актерской игрой

В последний день ХХ Международного театрального фестиваля «Мельпомена Таврии» зрителям был представлен спектакль «Три товарища» по одноименному роману Эриха Марии Ремарка в исполнении национального академического драматического театра им.И.Франко. Спектакль длился не много не мало 4 часа, но произвел невероятный фурор. Шутка ли, главную роль исполнил Министр культуры Украины, народный артист Евгений Нищук.

Главные герои культового романа немецкого писателя - представители «потерянного поколения», молодые люди, пережившие Первую Мировую войну и живущие в послевоенной Германии. На сцене ожили образы ремарковских трех товарищей – самоироничного Роберта Локампа (народный артист Украины Евгений Нищук), рассудительного Отто Кестера (заслуженный артист Украины Андрей Романий), весельчака Готфрида Ленца (заслуженный артист Украины Александр Печерица) и, конечно же, прекрасной Патриции Хольман в исполнении актрисы театра Анжелики Савченко. Помимо главных персонажей, все актеры, принявшие участие в спектакле, народные или заслуженные артисты Украины. Акцент в постановке был сделан на любовной линии романа – развитии отношений двух молодых людей из разных слоев общества, у которых на фоне сложной социально-политической ситуации возникли чувства друг к другу. На сцене был и дождь, и снег, и пар, что усилило драматический эффект истории. Херсонцы аплодировали стоя. Особенно все были восхищены игрой Евгения Нищука – министра культуры Украины. Хотя, несмотря на общий восторг публики, не всем понравилась трактовка романа. Некоторые зрители высказали мнение, что любовной линии в спектакле было уделено слишком много внимания, хотя у Ремарка первостепенным была все-таки тема дружбы фронтовых товарищей на фоне мрачной эпохи, которую немецкий писатель мастерски описал в своем произведении. Екатерина Пономаренко