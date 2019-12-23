Довгий шлях до людяності через мистецтво: ляльковий театр про ромських дітей





18 грудня в Кризовому медіа-центру.Херсон відбулася прес-конференція на тему: «Дівчинка Рада» перезавантажує відношення до ромів». Під час прес-конференції відбулася презентація концепції лялькової вистави «Неймовірні пригоди дівчинки Ради» через висвітлення етапів зміни парадигми ромського дискурсу на Херсонщині та історії творчого процесу над виставою в Херсонському обласному Театрі ляльок.

Президент ромської ради України, керівник міжнародної громадської організації ромів "КЕТАНЕ", голова Херсонської міської громадської організації ромів Юрій Миколайович Іваненко розпочав свій виступ з запитання, що є такого особливого та надзвичайного в цій виставі, а також згадав про сумні Одеські, Черкаські, Львівські події, які створювали через ЗМІ негативний образ ромської спільноти в Україні. Ідея вистави зріла давно як альтернативний підхід до вирішення цієї проблеми. Типовий правовий шлях спонукає ромів щодо кожної образи звертатися зі скаргами до правоохоронних органів. Але навіть якщо вони і виграють цей суд після побутових конфліктів з сусідами, навряд чи це змінить реальне ставлення тих самих сусідів до ромів взагалі. Якщо важко достукатись до розуму людей, то можна спробувати вплинути на серце та душу. Історія радянської культури демонструє лише два позитивних ромських персонажа, створених завдяки кінематографу: це Будулай та Яшка Циганков. В пізні радянські часи з’явився театр Ромен і ромів якийсь час дуже любили. Але не довго.

Ідея про виховання саме у дітей різних національностей позитивного відношення до ромів стала стимулом створити театральний образ дівчинки надзвичайно позитивної, яка викликає велику симпатію. Ця казка має не лише виховний характер, але і несе в собі пізнавальну функцію про ромську мову та культуру взагалі, намагається на своєму рівні продовжити одвічний діалог культур та збагатити його ромським дискурсом.

Юрій Іваненко висловив подяку Міжнародному фонду Відродження за розуміння та підтримку, а також велику подяку нашому Театру ляльок, який наважився зробити цю виставу за дуже короткий термін. В творчих планах колективу є намір продовжити виставу для школярів та підлітків, коли дівчинка Рада буде дорослішати разом зі своїми глядачами. Також є мрія завершити проект молодіжним театром, який би демонстрував справжню ромську культуру. Юрій Миколайович також пригадав, що ромські корені були у багатьох відомих людей, які про це не дуже часто згадували: це Чарлі Чаплін, Сидір Ковпак, Маресьев, Елвіс Преслі, мати Тереза, королева Вікторія.

Директор Херсонського академічного обласного театру ляльок Віктор Гаврилюк сказав, що раніше в театрі ніколи не було ромських вистав, але творчий колектив одразу повірив в непересічні можливості такої ідеї. Ляльки для вистави було зроблені двох різних типів і працювали вони на двох рівнях, що додало виставі пластичності та об’єму. Образ ромського колеса як символ одвічної дороги та мандрів став наскрізним для усієї вистави, як у декораціях, так і в костюмах. Незвичайна ідея породила незвичайну виставу, яку дуже тепло сприйняли перші глядачі – діти різних національностей з різних районів міста та області. Далі театр планує показати цю вистави на гастролях в різних областях України.

Режисер-постановник вистави Вікторія Животова відмітила, що це її друга вистава, але працювати над нею було надзвичайно цікаво, екстримом та в дуже короткий термін. Юрій Миколайович бум консультантом з питань саме циганського антуражу та фольклору. Художник вистави Ольга Гоноболіна втілила весь свій талант в ляльках, і вони вийшли чудові, дуже виразні та красиві, і саме вони демонструють головний характер вистави і виконують художнє надзавдання: показати ромів у іншому світі. Режисер підкреслила, що всі цехи театру працювали дуже наполегливо, тому було зроблено величезний крок за маленький час, і результат всіх задовольняє.

Художник – постановник вистави Ольга Гоноболіна, заслужений художник України поділилася тим, що довелося працювати в дуже напруженому режимі підчас новорічних постановок. Але ромські мотиви дуже близькі до серця художниці, вона дуже любить циганські пісні та танці, і несподівано ідея художнього оформлення ляльок та вистави в цілому народилася за одну ніч. Дітей не обдуриш, вони відразу відчувають фальш, а тут вони все прийняли. Крім того, художня форма вистави дуже мобільна і придатна до гастрольних поїздок по області, що театр і буде робити протягом року.

Юрій Іваненко, відповідаючи на запитання щодо історії створення п’єси, розповів, що це колективна праця авторів ромської національності і ще кількох драматургів інших національностей. П’єсу переробляли більше 5 разів, скоротили від 2-х годин до 35 хвилин, протягом яких треба було показати ВСЕ! Він зізнався, що «під час репетицій ляльки вже стали майже нашими дітьми». Образ Ради – цілком придуманий з багатьох джерел ромського фольклору, її ім’я типове ромське. Такий проект реалізується вперше не лише в Україні, а мабуть і в світі. До авторів вистави вже звертаються з Венгрії та Польщі з запрошеннями привезти виставу і до них. Творчий колектив вистави сподівається, що цей образ стане новим ромським фольклором. На запитання журналістів: «Як подолати негативні вчинки ромів в реальному житті?», Юрій Іваненко розповів, що негатив можна перекрити лише позитивом: наприклад, є Ромський освітній фонд (угорський) для безкоштовної вищої освіти ромів; є Указ Президента 2013 року про стратегію захисту ромів. Але цього не знають навіть наші губернатори, і програма Президента не виконується: ромських молодих фахівців з вищою освітою не беруть на роботу з відповіддю: «Цыган мне только тут еще не хватало!». Юрій Іваненко сказав: «Це страшно, та мабуть, щоб все це зрозуміти, треба народитися ромом. Держава, на жаль, поки не повертається до нас обличчам, тому лише ми самі можемо врятувати ситуацію».

Голова Громадської ради при міському голові Олександр Мошнягул запропонував сприяти тому, щоб плани культурних заходів ромської спільноти в Херсоні включити в міські програми на наступний рік. І Юрій Миколайович поділився мрією провести фестиваль Дружби народів на Херсонщині, бо саме роми, які не мають своєї власної батьківщини, можуть об’єднати всі нації. Є також бажання створити спільний з філармонією проект «Діалог культур» з просвітницькими розповідями про культуру ромів.

Синопсис вистави: «Зима вже огорнула все навколо пухнастим снігом і табір співучих та веселих ромів (циганів) мусив вирушити до теплих країв. Тільки Рада зі своїм братиком та бабусею залишились на чернечій галявині. Бабуся, яка має найпрекрасніший голос у таборі, захворіла. Їй може допомогти тільки чарівне зілля, що знаходиться у палаці зимової царівни Завірюхи. І дуже смілива ромська (циганська) дівчинка Рада вирушає зі своїм молодшим братиком Іштваном у хащі засніженого лісу, де на них чекають неймовірні пригоди, а також зустріч з новими друзями, які допоможуть подолати Старого Чаклуна, який теж хоче заволодіти чарівним зіллям».