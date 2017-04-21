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Доступ до публічної інформації у Великолепетиській районній держадміністрації? Ні. Не чули...

Сайт Великолепетиської РДА Офіційні сайти виконавчих органів влади не є розкішшю, а є вимогою законодавства про доступ публічної інформації. Наявність сайту органу влади - вже багато років є стандартом. Нажаль, деякі державні адміністрації в Херсонській області не лише не можуть вчасно виставляти необхідну публічну інформацію. Вони навіть не можуть вчасно оплатити хостінг для підтримки своїх сайтів.

 Ось, що ми бачимо замість офіційного сайту Великолепетиської райдержадміністрації. Сумно...

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