Мешканці ОТГ зможуть отримати безоплатну правову допомогу

Сьогодні для більшості населення Херсонської області існує потреба у безоплатній правовій допомозі. Низька правова культура населення, відсутність у громадян необхідних знань та досвіду у захисті власних прав, соціальна вразливість та корупція роблять цю потребу вкрай актуальною. Але якщо для міст безоплатна правова допомога вже є успішною практикою, то в сільських громадах вона поки що практично відсутня. Херсонський Центр правової інформації та консультацій, що працює на базі ХОО КВУ, хоче змінити ситуацію на краще.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» покладає організацію первинної правової допомоги на органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Останні, в тому числі депутати місцевих рад, заявляють про те, що надають первинну допомогу регулярно і якісно, але на практиці вони не виконують цю функцію і пересилають всіх своїх клієнтів до безкоштовних центрів правової інформації та консультацій. В більшості громад не прийняті документи, необхідні для запровадження безоплатної правової допомоги.

Найгірші справи в селах області, де працівники виконкомів сільських рад не в змозі надати елементарну правову консультацію а фахові юристи взагалі відсутні. Сьогодні в області іде процес створення об’єднаних громад. В 2016 році створена перша Кочубеївська громада, у грудні відбудуться вибори ще у 11 громадах. Керівництво об’єднаних громад усвідомлює зазначені проблеми і вкрай зацікавлено у їх вирішенні. Наприклад, та ж Кочубеївська ОТГ включила до програми соціально-економічного розвитку на 2016 2017 рр. норму про необхідність впровадження первинної безоплатної правової допомоги із залученням суб’єктів приватного права і звернулась до нас за допомогою в розробці необхідних документів.

За ініціативою Херсонської обласної організації Комітету виборців України була створена громадська коаліція на підтримку реформи децентралізації, яка має ключовим напрямком своєї діяльності створення умов для надання системної безоплатної правової допомоги в нових об’єднаних громадах. Нові об’єднані громади проявляють велику зацікавленість у такій допомозі з боку НГО.

Робота Центру у формі Громадської приймальні та ресурсного центру з розробки механізмів надання первинної правової допомоги зможе допомогти у вирішення проблем як окремих громадян, так і цілих громад, створить умови для надання допомоги там, де раніше вона просто не могла надаватись.

З січня 2017 року в Херсоні на базі ХОО КВУ почав працювати Херсонський офіс Мережі правового розвитку, який буде координувати надання безоплатної правової допомоги в окремих ОТГ, надавати правові консультації громадянам, роз’яснювати законодавство, допомагати у складанні документів та навчати основам право захисту.





Юристом херсонського ЦПІК вже розпочата робота по розробці документів, необхідних для запровадження системи безоплатної правової допомоги ОТГ із залученням суб’єктів приватного права. Результатом роботи стане запровадження в ОТГ механізмів надання безоплатної первинної допомоги, підвищення рівня правової освіти населення та знання основ правозахисту, сотні жителів громад безкоштовно отримають кваліфіковану юридичну допомогу в приймальні ЦПІК.



