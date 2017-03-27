Індекс демократичного розвитку Херсона: результати дослідження

23 березня 2017 року о 13.00 у прес-клубі «Новий день» відбулся прес-конференція з теми «Індекс демократичного розвитку областей України – 2016. Презентація результатів по Херсонській області». Організатором заходу є Херсонська міська громадська організація Центр досліджень південноукраїнського прикордоння. В рамках дослідження проводилось експертне опитування, яке доповнювалося та доопрацьовувалося на основі числових даних та аналізу національних і регіональних джерел вторинних даних (аналітичні доповіді, результати соціологічних досліджень, статистичні дані тощо).

Над методологією працювали експерти Центру політико-правових реформ (Ігор Коліушко). Вона основана на оригінальній методології Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (International IDEA) та включає аналіз широкого переліку чинників розвитку на регіональному рівні, які були згруповані у 10 блоків.

Дослідження виконувалося протягом листопада 2016 року – січня 2017 року в 24 областях України за виключенням тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

«За підсумками 2016 року в ТОП-п’ять увійшли Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Сумська, Львівська області. Останніми у рейтингу виявилися Київська, Харківська, Житомирська, Миколаївська та Одеська». Отримані дані свідчать, що всі регіони відносяться до змішаного/перехідного типу з середнім значенням інтегрального показника по Україні на рівні 3,05 за п’ятибальною шкалою. Аналіз результатів, крім всього, показав, що усі адміністративні одиниці української держави достатньо далеко просунулись на шляху побудови конкурентного й плюралістичного політичного режиму, але для наближення до рівня розвитку країн із ліберальною демократією навіть регіонам-лідерам необхідно вирішити цілу низку проблем у більшості сфер, що охоплювались дослідженням.

Розрахунки індексу демократії для Херсонщини (2,93), які здійснені на основі проведеного експертного дослідження і аналізу відкритих джерел, показують, що рівень демократичного розвитку регіону не є високим, і по цьому показнику Херсонщина знаходиться в групі змішаних/перехідних регіонів з нестабільними демократичними інститутами. Проте у загальному рейтингу область посідає 17 місце із 24, випереджаючи Одеську і Миколаївську області. Позитивні тренди демократичного розвитку в Херсонській області – це деяке зростання громадської і політичної активності, покращення ситуації із забезпеченням прав людини, позитивні зрушення в роботі місцевих органів влади у напрямку прозорості і відкритості. Проте негативними чинниками такого розвитку в регіоні можна вважати перш за все безпекові проблеми, зростання рівня злочинності (особливо незаконного обігу зброї), конфліктогенність місцевої політики, слабкість ЗМІ, економічні проблеми, труднощі децентралізації, прояви корупції. На думку керівника Центру досліджень південноукраїнського прикордоння Володимира Коробова, негативним чинником демократичного розвитку регіону є недостатнє зміцнення, модернізація,реформування політичних інститутів, перш за все органів державної влади. Помітне відставання якості політичних інститутів від зростаючих вимог громадян і викликів часу.

Опитані експерти – досвідчені і кваліфіковані фахівці, вчені, громадські активісти. За статусом 70% з них – незалежні експерти, 20% - керівники, представники вищої керівної ланки організацій, 10% - представники середньої керівної ланки організацій. За сферою діяльності серед експертів 36% - вчені, викладачі місцевих університетів; 21% - громадські активісти, волонтери; 17% - журналісти; 9% - держслужбовці і посадові особи місцевого самоврядування; 6% - адвокати і правозахисники; 5% - політологи і соціологи; 4% - підприємці,бізнесмени, економісти; 2% - політичні діячі. Вибір експертів був зумовлений перш за все їх професійністю і компетентністю, і також незалежністю, незаангажованістю, що забезпечило об’єктивність і адекватність їх оцінок. Найбільші труднощі виникли з пошуком незалежних експертів з питань роботи поліції, прокуратури, судів.

В цілому розрахований для області індекс демократичного розвитку із урахуванням відповідей експертів по всім 10 тематичним блокам в 5-бальній шкалі (від найнижчої оцінки «1» до найвищої «5») виявився невисоким – 2,93. Відносно більш високі індекси виявились по таким тематичним блокам: якість державних адміністрацій (3,19), стан реалізації захисту прав людини і стан правосуддя (3,16), громадська активність і самоорганізація громадян (3,01). Нижчими від середнього виявились індекси по таким тематичним блокам: безпека (злочинність, діяльність органів правопорядку) (2,27), стан ЗМІ (2,78), децентралізація та діяльність органів місцевого самоврядування (2,85).

Спираючись на результати здійсненого аналізу, вважаємо за доцільне Херсонській облдержадміністрації, Херсонській обласній і Херсонській міській радам розробити і реалізувати Комплексний координаційний план спільної роботи по зниженню рівня політичної конфліктогенності в регіоні і забезпеченні консолідації провідних політичних сил регіону в умовах складної прикордонної та соціально-економічної ситуації. Особливу увагу необхідно приділити безпековим питанням, зниженню рівня злочинності, незаконного обігу зброї, обмеженню корупції. З цією метою здійснити заходи по залученню широких кіл громадськості до підтримки правоохоронних органів, підбору і підготовки їх кадрів. Потрібні місцеві програми по цільовій підтримці незалежних ЗМІ, зважаючи на загострення інформаційної війни, ускладнення інформаційної ситуації.

Групі народних депутатів від Херсонщини на законодавчому рівні запропонувати запровадження норми щодо обов’язкової наявності програм політичних партій на всіх територіальних рівнях з детальними механізмами реалізації та механізмами звітування, з урахуванням е-інструментів.

Результати дослідження дозволили сформувати рекомендації щодо подальших напрямів зміцнення демократичності на місцевому рівні. Серед основних на національному рівні – це продовження обраного курсу реформ (судочинства, прокуратури, правоохоронної системи та децентралізації) з одночасним забезпеченням інституційної підтримки у найбільш проблемних сферах; удосконалення партійного та виборчого законодавства, а також проведення загальнонаціональної антикорупційної кампанії. На місцевому рівні головними задачами названо розбудову регіонального соціального капіталу, орієнтованого на демократичний розвиток, підвищення якості інформаційного простору, активізацію використання інструментів е-демократії тощо.

Захід проводиться в рамках проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з Херсонською міською громадською організацією Центр досліджень південноукраїнського прикордоння. у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів за підтримки National Endowment for Democracy (NED).

Контактна інформація: тел..: 050-982-80-62, Коробов Володимир Кузьмич;

E-mail: sufrc@i.ua





Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки National Endowment for Democracy (NED). Відповідальність за зміст даної публікації покладається виключно на Центр досліджень південноукраїнського прикордоння. Інформація, наведена в даній публікації, ні за яких обставин не може розглядатися як така, що відбиває позицію National Endowment for Democracy (NED).