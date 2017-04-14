Консультація: Декларування доходів аграріїв: хто зобов’язаний декларувати свої доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції

Доходи аграріїв від продажу власної сільськогосподарської продукції, не включаються до оподатковуваного доходу та не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у певних випадках:

- якщо продукція рослинництва (переробки) вирощена (виготовлена) безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих для ведення садівництва, будівництва, обслуговування житлового будинку та господарських будівель, індивідуального дачного будівництва, у розмірах встановлених Земельним кодексом або для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 га.

Для підтвердження цього фізична особа (власник продукції) повинна надати покупцю-заготівельнику (юридичній або фізичній особі-підприємцю) копію довідки про наявність у неї земельних ділянок у вищезазначених розмірах.

Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом 1095 днів із дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною, міською радою за місцем проживання громадянина протягом 5 днів з дати подання заяви про видачу довідки;

- якщо сукупний дохід від продажу власної продукції тваринництва за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок. У разі коли сума отриманого доходу перевищує зазначене обмеження, фізична особа зобов’язана надати територіальному органу ДФС довідку про самостійне вирощування такої продукції, яка видається сільською, селищною, міською радою в довільній формі. При наявності такої довідки оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. При відсутності довідки - всі доходи, отримані від продажу продукції тваринництва, підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 відс. та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Зазначений порядок оподаткування визначений підпунктом 165.1.24 статті 165 Податкового кодексу України.

Детальніше у листі ДФС України від 17.03.2017 № 5321/6/99-99-13-02-03-15 щодо оподаткування окремих видів доходів за електронним посиланням: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-71786.html

Джерело: Прес-служба Головного управління ДФС у Херсонській області



