» » Підприємства «під шумок» згадали про старі борги. Херсонський офіс МПР не дає нажитися на громадянах

Підприємства «під шумок» згадали про старі борги. Херсонський офіс МПР не дає нажитися на громадянах

 Опалювальний сезон закінчився, а проблеми, пов’язані з ним, ще ні. Підприємства Херсона, які надають послуги з теплопостачання, почали масово подавати на громадян позови до суду щодо стягнення заборгованості, яка накопичилася з 1998 року. З такими проблемами херсонці неодноразово зверталися до херсонського офісу Мережі правового розвитку.  

Як розповів юрист Олександр Токаленко, по факту заборгованість у громадян є, але закінчився строк позовної давності.

Так, протягом останніх 5-7 років наші клієнти справно платять за теплопостачання, а протягом 1998-2005 років вони не платили, тому що тоді реально не було тепла в квартирах, люди мерзли.

«Ми допомагаємо людям писати заперечення на позовні заяви, обґрунтовуючи це тим, що закінчився термін позовної давності за цими боргами», - прокоментував юрист херсонського офісу МПР Олександр Токаленко.

Незрозумілим залишається лише одне: навіщо даним підприємствам витрачати кошти на судові збори, які вони платять за кожний позов в розмірі 1378 гривень, якщо ці позови майже зі  стовідсотковою вірогідністю будуть програні? Який сенс викидати абонентські гроші на вітер, коли можна було б, по-перше, знайти інший спосіб списати ці заборгованості, а по-друге, витратити ці кошти на ремонтні роботи, які б поліпшили якість теплопостачання в місті.

Херсонський офіс Мережі правового розвитку працює на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Безоплатна первинна права допомога надається за проектом «Організація сталої системи безоплатної первинної правової допомоги в місті Херсоні» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

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