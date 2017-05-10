Підприємства «під шумок» згадали про старі борги. Херсонський офіс МПР не дає нажитися на громадянах

Опалювальний сезон закінчився, а проблеми, пов’язані з ним, ще ні. Підприємства Херсона, які надають послуги з теплопостачання, почали масово подавати на громадян позови до суду щодо стягнення заборгованості, яка накопичилася з 1998 року. З такими проблемами херсонці неодноразово зверталися до херсонського офісу Мережі правового розвитку.

Як розповів юрист Олександр Токаленко, по факту заборгованість у громадян є, але закінчився строк позовної давності.

Так, протягом останніх 5-7 років наші клієнти справно платять за теплопостачання, а протягом 1998-2005 років вони не платили, тому що тоді реально не було тепла в квартирах, люди мерзли.

«Ми допомагаємо людям писати заперечення на позовні заяви, обґрунтовуючи це тим, що закінчився термін позовної давності за цими боргами», - прокоментував юрист херсонського офісу МПР Олександр Токаленко.

Незрозумілим залишається лише одне: навіщо даним підприємствам витрачати кошти на судові збори, які вони платять за кожний позов в розмірі 1378 гривень, якщо ці позови майже зі стовідсотковою вірогідністю будуть програні? Який сенс викидати абонентські гроші на вітер, коли можна було б, по-перше, знайти інший спосіб списати ці заборгованості, а по-друге, витратити ці кошти на ремонтні роботи, які б поліпшили якість теплопостачання в місті.

Херсонський офіс Мережі правового розвитку працює на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Безоплатна первинна права допомога надається за проектом «Організація сталої системи безоплатної первинної правової допомоги в місті Херсоні» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».