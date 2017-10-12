Влада ігнорує Резолюцію громадських слухань? Будемо реалізовувати місцеві ініціативи

На черговому засіданні міська Громадська рада обговорила злободенне питання – ігнорування органами місцевого самоврядування процедур місцевої демократії, передбачених законодавством. Виходить, що громадські слухання проводяться, електронні петиції набирають достатньо голосів. А після цього громадські активісти перетворюються на таких собі «почекунів» з відомого мему, адже влада ці напрацювання просто ігнорує.

Ми вже неодноразово писали, що 7 червня були проведені громадські слухання по титульним спискам на капітальні ремонти, за результатами яких була підготовлена Резолюція з конкретними пропозиціями та вимоги громадськості. Минуло вже 4 місяці, а з боку влади – жодної реакції. Незважаючи на зустрічі та перемовини активістів з міським головою, документ досі не був зачитаний на пленарному засіданні та взагалі таке враження, що відкладений в довгий ящик.

Організаторка слухань, член Громадської ради Ірина Зоря готова подавати до суду, адже впевнена у своїй правоті. Але, як помітив голова ГР Олександр Мошнягул, у цій ситуації є серйозні ризики:

«Те, що Резолюція не розглянута, можна встановити виключно через суд. Але ми можемо заплатити судовий збір 6 тисяч гривень, а потім юристи міськради скажуть «А ми збиралися на наступній сесії розглянути Резолюцію», і ми програємо. Потрібно вносити зміни в Статут територіальної громади. Адже в ньому прописана процедура проведення громадських слухань, але відсутня процедура впровадження їх результатів. У Статуті не сказано, у який строк повинна бути розглянута Резолюція, що дає владі простір для її ігнорування», - зазначив Олександр Дмитрович, який окрім Громадської ради очолює регіональний Ресурсний центр з розвитку місцевої демократії, тому знає, про що каже.

Так само було проігноровано петицію активіста Владислава Гладкого, яка має назву «Комфортне перевезення пасажирів міським транспортом».

«Я згоден платити за проїзд навіть 10 гривень, якщо при цьому буде КОМФОРТНО, безпечно та зручно їхати. Про це було вказано в петиції про комфортність перевезень пасажирів (http://e-dem.in.ua/kherson/Petition/View/14). Але, на жаль, у мене склалось чітке враження, що ні Володимир Миколаєнко, ні Марина Виркун не зацікавлені в комфорті пасажирів, а виключно зацікавлені в комфорті власників фірм-перквізників. Тільки цим я можу пояснити той факт, що петиція, за яку проголосували херсонці ще в лютому 2017, досі не була винесена проектом на найближчій сесії Херсонської міської ради. Натомість, виконком більшістю голосів прийняв нове рішення про підвищення вартості проїзду до 5 гривень, замість рішення №42, яке відмінив суд», - написав Владислав на своїй сторінці в Фейсбуці.

Олександр Мошнягул запропонував членам ГР звернути увагу на таку процедуру як місцеві ініціативи:

«Якщо під певним проектом рішення набереться 500 підписів, депутати зобов’язані розглянути його на сесії. Крім того, представники ініціативної групи мають право як дорадчий орган бути присутніми на комісіях, на пленарних засіданнях, виступати, надавати пропозиції. Поки що в Херсоні цей інструмент жодного разу не використовувався ефективно».

Громадська рада вирішила шляхом такої процедури як місцеві ініціативи внести низку напрацювань, які були висловлені на різних Громадських слуханнях, але проігноровані владою. Тож незабаром можна очікувати легальну масову участь простих громадян у роботі міської ради, адже це – абсолютно законний механізм.