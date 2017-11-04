Районна рада хоче відібрати приміщення у газети "Каховська зоря"

На фото до цього матеріалу – колектив комунальної газети «Каховська зоря» (Херсонська область) під час мітингу на захист своїх законних прав. В лютому буде вже два роки, як колектив прийняв рішення стати незалежним від влади, і , згідно з Законом України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, документально повідомив про нього своїх співзасновників – міську та районну ради. Перша швидко прийняла відповідне рішення і вийшла із співзасновників, друга ж обрала шлях перешкоджання процесу роздержавлення газети, вишукуючи для цього усі можливі зачіпки.





– Після нескінченних бюрократичних, абсолютно безпідставних та не зовсім законних процедур, на сесію Каховської районної ради 17 листопада минулого року було винесене питання про її вихід із складу співзасновників газети, – розповідає головний редактор «Каховської зорі» Жанна Кисельова. – Але потім його зняли і досі не розглядали. Декілька спроб повторного винесення на розгляд сесії залишилися безрезультатними. Останній раз один з депутатів піднімав це питання місяць тому, на що йому було сказано, що райрада …не є співзасновником газети. Редакції ж закидають, що вона не є учасником реформування, бо, мовляв, газети немає в зведеному списку реформованих видань, опублікованому Кабміном. Але ж, згідно із Законом, ми набули статусу газети, яка реформується, вже після прийняття такого рішення на зборах колективу та офіційного повідомлення про нього співзасновників. Однак для голови Каховської районної ради Тетяни Тертичної це чомусь не аргумент. І вимоги Закону “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” вона постійно перекручує так, як їй хочеться. Депутати ж у нас латентні, вони пасивно погоджуються з усім, що їм каже керівництво, і навряд чи хтось з них бодай раз прочитав Закон про роздержавлення.





Однак районна влада не тільки не дає «Каховській зорі» реалізувати своє законне право реформуватися. До речі, газета уже десять років на сомоокупності, тож фінансово від райради не залежить. У колективу редакції вирішили цинічно, і, знову ж таки, з грубим порушенням Закону “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, забрати приміщення, яке вона займає вже 30 років, сумлінно виконуючи всі вимоги щодо оренди.





– В понеділок відбулося вже третє засідання обласного Господарського суду з приводу одноосібного позову голови Каховської районної ради Тертичної щодо того, аби «виселити» нас, – говорить Жанна Кисельова. – Двоповерхова будівля в самому центрі міста очевидно стала ласим шматком для районного керівництва. Ми подали зустрічний позов, і відстоюватимемо свої права усіма законними методами. Але виникає запитання – чи в нашій країні дотримуються законів, чи все вирішується, як і раніше, кулуарно, з підключенням адмінресурсу, який нічого спільного з законністю не має? Адже у Законі України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (стаття 9, пункт 2) чорним по білому написано, що приміщення, які перебувають у державній або комунальній власності, у яких на момент реформування розташовуються редакції, повинні бути передані їм в оренду строком не менше, ніж на 15 років.





Колектив «Каховської зорі» рішуче настроєний будь-що відстояти свої права. Ігор Федоренко – юрист нашого проекту ( проект «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності», який здійснюється при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) – ред.) вже працює з документами, щоб допомогти газетярам оформити новий судовий позов на свій захист. Також Жанна Кисельова готує листи до Президента України та голови Держтелерадіо. Про подальший хід подій ми повідомимо.





На фото – колектив редакції газети «Каховська зоря» під час мітингу на захист своїх законних прав



