У липні в Україні зафіксовано найбільшу кількість побиттів журналістів з початку року – 7 випадків. Для порівняння, у лютому сталося 2 побиття журналістів, у березні – 5, квітні – 1, травні – 6, червні – 1.

Такими є дані щомісячного моніторингу Інституту Масової Інформації (ІМІ) “Барометр свободи слова”.





Зокрема, у Києві наприкінці липня фотографу Associated Press Єфрему Лукацькому поліцейський розпилив в очі газ із балончика, в той час коли журналіст знімав сутички протестувальників з поліцією в еко-парку на масиві Осокорки.





У Кривому Розі кореспондента інформаційного порталу “Перший Криворізький” Миколу Чирву вдарив в обличчя заступник начальника одного з відділів комунального підприємства “Швидкісний трамвай”, коли журналіст виконував редакційне завдання з приводу встановлення чи спростування факту жорстокого поводження з тваринами на території вказаного підприємства. Обвинувальний акт щодо нападника Криворізька місцева прокуратура №3 направила до суду за спричинення умисного тілесного ушкодження та перешкоджання законній професійній діяльності журналіста (ч.1 ст.125 та ч.1 ст.171 КК України).





Також у липні було зафіксовано 5 випадків погроз журналістів, ця кількість також зросла у порівнянні з попередніми місяцями.





Загалом, у липні ІМІ зафіксував 28 випадків порушень свободи слова в Україні, з них 21 випадок – це фізична агресія щодо журналістів.

Найбільше випадків сталося в Києві з областю (10), три на Дніпропетровщині та по два випадки на Кіровоградщині, Львівщині, Одещині та Полтавщині, в інших регіонах – по одному випадку.





Агресорами та порушниками у липні в основному були приватні особи та правоохоронці.





Крім того, експерти ІМІ зафіксували 3 випадки кібер-атак на сайти ЗМІ, та по 1 випадку – у категоріях напади на офіси ЗМІ, пошкодження майна журналістів, непрямий та юридичний тиски, судові позови проти ЗМІ, доступ до інформації.





Спробував обмежити доступ журналістів до кулуарів парламенту Регламентний комітет Верховної Ради. Журналістська спільнота розцінила таку ініціативу комітету, як таку, що призведе до згортання свободи слова, оскільки “створення такого “гетто” для журналістів призведе лише до одного: журналісти матимуть доступ не до тих спікерів, яких вимагає редакційне завдання чи суспільний інтерес, а лише до тих, кого визначать піар-служби парламентських фракцій”.





Таким чином, з початку року ІМІ зафіксував 63 випадки перешкоджань законній професійній діяльності журналістів, 22 випадки побиттів журналістів, 18 випадків погроз та 10 випадків обмеження доступу до інформації.