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Галина Бахматова,
кандидат філологичних наук,
оглядач

Театр весной: благо и истина


Мельпомена-2019. XXI фестиваль. Опять весна на белом свете, конец мая  в моем городе: пошли в Театр.Дождалась! Пришла – увидела – услышала. Прочувствовала – обдумала – высказала. Поговорили! После каждого спектакля есть с кем, и спасибо вам, мои друзья. Теперь вот пишу… Хотя хотелось бы на эту тему нарисовать картины, вылепить скульптуры, создать маленький архитектурный шедевр, написать музыкальный этюд и сыграть его на пианино, станцевать пластический балет -  где бы красками, контурами камня, жестом,  звуком музыки выразить невыразимое: полный улёт из театрального зала в просторы вселенной. Где можно поговорить с Создателем. Когда безотчетная, без-условная  и бесконечная радость бытия смывает следы всех трагедий  жизни. Куда влечет меня тот самый катарсис, ради которого и хожу в театр: просто созерцание, благая весть,  праздность, осознание и свобода. Естественное бесстрашие, сопереживание другому, переосмысление себя, очищение, просветление, озарение. Вечное Эврика как ощущение собственной неувядаемости  и неустанности жить. Только бы жить!

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