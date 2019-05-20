Театр весной: благо и истина
Мельпомена-2019. XXI фестиваль. Опять весна на белом свете, конец мая в моем городе: пошли в Театр.Дождалась! Пришла – увидела – услышала. Прочувствовала – обдумала – высказала. Поговорили! После каждого спектакля есть с кем, и спасибо вам, мои друзья. Теперь вот пишу… Хотя хотелось бы на эту тему нарисовать картины, вылепить скульптуры, создать маленький архитектурный шедевр, написать музыкальный этюд и сыграть его на пианино, станцевать пластический балет - где бы красками, контурами камня, жестом, звуком музыки выразить невыразимое: полный улёт из театрального зала в просторы вселенной. Где можно поговорить с Создателем. Когда безотчетная, без-условная и бесконечная радость бытия смывает следы всех трагедий жизни. Куда влечет меня тот самый катарсис, ради которого и хожу в театр: просто созерцание, благая весть, праздность, осознание и свобода. Естественное бесстрашие, сопереживание другому, переосмысление себя, очищение, просветление, озарение. Вечное Эврика как ощущение собственной неувядаемости и неустанности жить. Только бы жить!
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