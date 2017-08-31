Потрясающий спектакль про украинцев, предел и безвиз

6 и 7 сентября Херсон ожидает интересное театральное событие - премьера спектакля румынского режиссера Раду Гилаша «Межа або у контейнері». В конце августа на "Сцене под крышей" для представителей прессы состоялся допремьерный показ, который уже произвел небольшой фурор.





Небольшое предисловие. Раду Гилаш - известный для херсонских театралов человек. Он режиссер и актер театра «Ateneul Din Lasi» города Яссы (Румыния) уже бывал в нашем городе на фестивале "Мельпомена Таврии". В содружестве с Херсонским областным академическим музыкально-драматическим театром имени М.Кулиша Раду решил поставить спектакль по мотивам пьесы польского драматурга Константина Кеяну "В контейнере".

В спектакле задействованы заслуженные артисты Украины Ружена Рублева и Руслан Вишневецкий, Евгений Гамаюнов, Константин Рогань, Антон Лысенко, Павел Костенко, Валерий Гайффулин, Евгений Бельдюгин, Сергей Мевша и оркестр театра. Художник-постановщик – заслуженный художник Украины Ольга Гоноболина.





О названии. Когда мы готовили данный материал, мы оказались в затруднении: как перевести название спектакля. "Межа або у контейнері". Украинское слово "межа" имеет множество важных смыслов. Главный смысл - линия раздела, граница. Но это слово несет и другие важные смыслы. Например, это и пространство, ограниченное чем-то, предел, и узкая целинная полоска между полями, которая, одновременно, является тропинкой. Все эти смыслы очень важны для понимания самого спектакля.

Отзывы. Зрителям спектакль понравился. Мы публикуем один из отзывов о спектакле известного херсонского преподавателя, филолога Ольги Левченко:

"Люди, спектакль по пьесе польского драматурга Константина Кеяну "Межа или В контейнере" потрясающий!

Сутки после него не хотелось ни пить, ни есть, ни читать, ни включать компьютер... шла какая-то подспудная внутренняя душевная работа: я сверяла каждую мизансцену в спектакле, каждую актёрскую реплику с собственным житейским опытом, с историями, рассказанными мне очевидцами и участниками подобных событий... и понимала: здесь всё правда, может быть, более концентрированная, чем нам хотелось бы...

То, что сделал румынский режиссёр Раду Гилаш, надо увидеть, услышать, прочувствовать каждому...

Говорят, когда у человека истерика, дайте ему пару пощёчин - и он придёт в себя. Так пытается привести нас в чувство этот спектакль.

Становится трудно дышать, когда слышишь пронзительный материнский плач, украинскую песню, которую "проживает" на сцене Ружена Рублёва, и нам кажется, что пока звучит её голос, сын будет дышать, жить...

Сплочённой командой, звучащей в унисон, стал актёрский состав, работу которого сопровождает органично вплетающая свой голос в действие рок-группа.

Всё, не буду спойлерить!

Идите и смотрите!

По словам Василия Шукшина: у нормального человека совесть должна болеть".