Херсонцы просят членов исполкома не голосовать за повышение тарифов

Сегодня представители инициативной группы, обеспокоенные вопросом повышения тарифов на проезд в херсонском автотранспорте, передали городскому голове и членам исполкома письмо с просьбой отложить рассмотрение данного вопроса и не голосовать за повышение тарифов, пока рабочая группа не закончит переговорный процесс.

Как мы писали ранее, в Херсоне прошли общественные слушания по вопросу повышения тарифов на общественный транспорт, по итогам которых была составлена Резолюция с требованиями херсонцев к перевозчикам. Благодаря этому на заседании исполкома вопрос поднятия цены проезда в маршрутном такси с 3 гривен до 5 не был поддержан. По распоряжению городского головы была создана рабочая группа, в которую вошли представители власти, перевозчиков и общественности. Задача данного органа как можно быстрее сделать объективный расчет тарифа на автотранспорт в Херсоне.

В связи с выше описанным инициативная группа просит членов исполкома не голосовать за повышение тарифов пока рабочая группа не завершит работу. Письмо было подписано девятью активистами – теми, кто смог сегодня утром подойти в здание горисполкома, еще многие поддерживают данное обращение и принимали участие в его составлении. Ниже фото письма.

Подробнее о письме рассказал общественный активист Станислав Белый.

Члены инициативной группы – Юрий Пекелис, Ярослав Кольцевой, Вадим Трифонюк рассказали о том, почему подписали данное письмо.

Владимир Молчанов рассказал о том, что тариф должен быть аргументирован.

Работница исполкома, принимавшая письма, испугалась фото и видеосъемки.

Тем не менее, письма были переданы в канцелярию горисполкома, ниже фото письма с печатью. Теперь надеемся на понимание со стороны власти.