На засіданні робочої групи з автотранспорту презентували нову маршрутну мережу

17 березня в Херсонській міськраді відбулося засідання робочої групи по автотранспорту. Спочатку виступила начальник Управління економічного розвитку Олена Ярига, яка доповіла щодо монетизації пільг.

Як зазначила Олена Юріївна, пільговий проїзд громадян гарантовано чинним законодавством, тому ані робоча група, ані виконавчий комітет, ані міська рада не можуть скасувати це право і обговорення переходу на монетизацію є наразі некоректним, адже пільговики все одно за законом мають право в транспорті вимагати безкоштовний проїзд.

«Якщо ми перейдемо на монетизацію і сплатимо кошти, передбачені бюджетом, людям, які на даний час користуються пільгами на безкоштовний проїзд (а їх у нас на даний час 98 318 чоловік за даними єдиного державного реєстру), людина, яка має право на пільги, не втратить це право», - прокоментувала Олена Ярига.

Як розповіла начальник Управління, наприкінці минулого року в Верховній раді вже був зареєстрований проект стосовно монетизації пільг: «Ми також розуміємо, що монетизація пільг вирішить багато проблем для людей, так і для перевізників. Треба дочекатися, поки цей закон буде прийнятий на законодавчому рівні».

За словами Олени Яриги, в рік один пільговик отримує 269 грн 11 коп., в місяць 19 грн 53 коп.: «Якщо ми громадянам, які їздять на дачні ділянки, в місяць виплатимо менше 20 грн, в той час коли проїзд на водному транспорті коштує більше, проблема не буде вирішена. Чи вирішує цю проблему введення електронного квитка? Ні, тому що для введення електронного квитка треба великі кошти для обладнання».

Потім учасникам робочої групи була презентована науково-дослідна робота з теми «Розробка маршрутної мережі міських автобусних маршрутів загального користування».

Перед презентацією доцент кафедри Транспортних систем і технічного сервісу, кандидат технічних наук Павло Вікторович Луб’яний зазначив:

«У листопаді 2016 року постала необхідність укласти договірну тему з міським управлінням транспорту на тему удосконалення транспортних і міських перевезень. Всі транспортні мережі морально застаріли. Так вийшло, що система радянських перевезень розвалилася, а нова не встановилась. Сумно те, що Херсон на одному з останніх місць України».

Науковці провели науково-обґрунтований аналіз роботи існуючої маршрутної мережі, визначили інтенсивність руху маршрутних транспортних засобів на найбільш завантажених ділянках вулично-дорожньої мережі міста, обстежили пасажиропотоки на існуючих автобусних маршрутах загального користування відповідно до Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, розробили раціональну маршрутну мережу м.Херсон з урахуванням руху автобусів у нічний період часу, визначили протяжність розроблених маршрутів та режимів роботи автобусів, розробили схеми маршрутної мережі на карті міста.

Після цього члени робочої групи задали виступаючому питання та відбулася дискусія щодо теми презентації.

На цьому робоча група завершила своє засідання.